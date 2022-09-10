Фанаты глумятся над Роналду – звёздный португалец получил прозвище в соцсетях

Португальский нападающий Криштиану Роналду провально начал сезон-2022/2023 в составе «Манчестер Юнайтед». Из-за неудачных выступлений 37-летний форвард стал объектом для шуток со стороны болельщиков в социальных сетях.

Как сообщает AS, многие футбольные фанаты начали называть звездного игрока «Агентом 007». В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в семи поединках за «красных дьяволов», в которых не смог отметиться голевыми действиями. В нескольких матчах Роналду признавали худшим в составе манкунианцев.

Действующее трудовое соглашение португальца с английским топ-клубом рассчитано до лета 2023 года.

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