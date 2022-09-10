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Фанаты глумятся над Роналду – звёздный португалец получил прозвище в соцсетях

 
10 Сентября 2022 • 10:36 Комментировать (1)

Португальский нападающий Криштиану Роналду провально начал сезон-2022/2023 в составе «Манчестер Юнайтед». Из-за неудачных выступлений 37-летний форвард стал объектом для шуток со стороны болельщиков в социальных сетях.

Как сообщает AS, многие футбольные фанаты начали называть звездного игрока «Агентом 007». В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в семи поединках за «красных дьяволов», в которых не смог отметиться голевыми действиями. В нескольких матчах Роналду признавали худшим в составе манкунианцев.

Действующее трудовое соглашение португальца с английским топ-клубом рассчитано до лета 2023 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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nebarsabarsenet
10 Сентября 2022 в 10:48
Думаю это конечно же не фанаты, а хейтеры, коих особенно много на данном ресурсе. Кстати, после трансфера в Ювентус, Роналду тоже очень долго не мог отличиться. И почему-то все дружно забыли, как ярко он дебютировал в прошеднем сезоне. Хейтеры - это такие мерзкие глупые зверьки, которые быстро размножаются друг с дружкой, быстро заселяют и загаживают любые территории, если их не отстреливать))))
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