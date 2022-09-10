Холанн рассказал, что думает о Гвардиоле

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался относительно работы с наставником команды Хосепом Гвардиолой.

«Мне нравится работать с Пепом. Он немного помешан на футболе, как и его подопечные. Мы любим футбол, нам нравится этим заниматься. Гвардиола постоянно думает над тем, как улучшить игру команды. Это мне в нем очень нравится», - передает слова норвежского голеадора Telemundo Sports.

Холанн пополнил ряды «горожан» минувшим летом, подписав долгосрочный трудовой договор. Его трансфер обошелся клубу в 60 миллионов евро.

В шести матчах Премьер-лиги Эрлинг отметился десятью забитыми мячами.