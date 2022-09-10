Холанн оценил свой дебют в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своем ярком дебюте в Английской премьер-лиге.

«Признаюсь, я немного удивлен, но большого шока нет. Я знаю, на что способен и понимаю, в какую команду перешел. У меня прекрасные одноклубники. Мне очень нравится играть на «Этихаде», здесь мы создаем много голевых моментов», - передает слова норвежского бомбардира Telemundo Sports.

В шести матчах чемпионата Англии 22-летний скандинав десять раз поразил ворота соперников. Кроме того, он забил два мяча в матче группового этапа Лиги Европы с «Севильей» (4:0).

Эрлинг перешел в «Сити» из «Боруссии» за 60 миллионов евро.