«Ньюкасл» поборется за игрока, которого хотят «Барселона» и «Ювентус»

Фланговый защитник Алехандро Гримальдо, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», попал в сферу очередного европейского клуба.

Согласно сведениям журналистов Mirror, заполучить 26-летнего испанского футболиста в свои ряды планирует «Ньюкасл». Руководство «сорок» готово побороться с другими претендентами на игрока. Ранее об интересе к Алехандро заявили каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Гримальдо провел шесть матчей, отметившись голом и двумя ассистами. Его контракт с «Бенфикой» истекает летом следующего года.