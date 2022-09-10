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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент Ла Лиги подаст жалобу в УЕФА на АПЛ

 
10 Сентября 2022 • 07:25 Комментировать (1)

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас собирается подать жалобу в УЕФА на Английскую премьер-лигу. Руководителю не нравятся чрезмерные траты британских клубов на трансферы футболистов, об этом рапортует Yahoo Sports.

«Доход АПЛ намного больше, чем у других топ-лиг Европы. У нашего чемпионата хорошее финансовое положение, но мы значительно уступаем им. Здесь что-то нечисто. Я намерен передать необходимые данные в УЕФА. Это будет важно и для других лиг. Мы хотим добиться устойчивости в европейском футболе», - сказал Тебас.

В летнее трансферное окно клубы АПЛ потратили более двух миллиардов евро, в то время как расходы представителей Ла Лиги составили около 450 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ла Лига Апл Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Сентября 2022 в 08:20
Здесь что-то нечисто?... А-ха-ха-ха...
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