Президент Ла Лиги подаст жалобу в УЕФА на АПЛ

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас собирается подать жалобу в УЕФА на Английскую премьер-лигу. Руководителю не нравятся чрезмерные траты британских клубов на трансферы футболистов, об этом рапортует Yahoo Sports.

«Доход АПЛ намного больше, чем у других топ-лиг Европы. У нашего чемпионата хорошее финансовое положение, но мы значительно уступаем им. Здесь что-то нечисто. Я намерен передать необходимые данные в УЕФА. Это будет важно и для других лиг. Мы хотим добиться устойчивости в европейском футболе», - сказал Тебас.

В летнее трансферное окно клубы АПЛ потратили более двух миллиардов евро, в то время как расходы представителей Ла Лиги составили около 450 миллионов.