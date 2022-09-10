Холанн сравнил Альвареса с легендой «Манчестер Сити»

Звездный центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о своем одноклубнике – аргентинском нападающем Хулиане Альваресе.

«Альварес – классный игрок с огромным потенциалом. Хулиан действительно очень хорош, он мне напоминает Серхио Агуэро. Вы же видели его против «Ноттингем Форест»? Это было потрясающее выступление. Думаю, мы можем вместе играть в атаке «Сити», - передает слова норвежца газета Marca.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Альварес провел четыре поединка, записав на свой счет два забитых мяча. На счету Холанна десять голов в шести встречах.