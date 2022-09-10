Каррагер: «Поттера может ждать судьба Тухеля в «Челси»

Экс-футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высказался о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера лондонского «Челси». Британец сменил у руля команды немца Томаса Тухеля.

«Челси» - безжалостный клуб. Я не уверен, что Поттер подходит им. У меня есть опасения, что Грэма может ждать та же судьба, что и Томаса Тухеля, которого выгнали после шести матчей. Если клуб не получит мгновенного результата, то найдет нового тренера», - передает слова Каррагера Sky Sports.

Поттер подписал пятилетнее трудовое соглашение с «пенсионерами». За этот период времени он заработает почти 70 миллионов евро.