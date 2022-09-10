Мбаппе забивает каждые 73 минуты в 2022 году, Роналду требуется 185 минут, Месси – 251

Килиан Мбаппе эффективнее всех в Европе с точки зрения соотношения голов и игровых минут.

23-летнему французу требуется всего 73 минуты в среднем на один забитый мяч. Второй результат у Эрлинга Холанна, забивающего в среднем каждые 79 минут. Тройку лидеров замыкает Роберт Левандовски – 82 минуты на гол. В пятёрке лучших также Карим Бензема (88) и Неймар (93). В выборке учтены матчи пяти сильнейших лиг Европы, кубков страны и еврокубков.

Признанные голеодоры из недавнего прошлого – Криштиану Роналду и Лионель Месси – проводят далеко не самый результативный год: 37-летний португалец отличается в среднем реже, чем раз в два матча – каждые 185 минут, а 35-летнему аргентинцу и вовсе требуется почти три полных матча на одно взятие ворот – 251 минута на гол.