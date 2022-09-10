Экс-игрок «Ливерпуля»: «Где прежний Салах?»

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прошёлся по команде Юргена Клоппа и её лидеру Мохамеду Салаху.

«Ливерпуль» неудачно начал сезон, одержав лишь две победы в шести стартовых турах Премьер-лиги и разгромно уступив «Наполи» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов (1:4).

«Ливерпуль» был командой, изматывающей соперников с первой до последней секунды матча, а теперь стал слабее по всем параметрам. Сейчас они кажутся уязвимыми для любой атаки.

Где прежний Салах? Я не видел его в этом сезоне. Он подписал крупный контракт, который так хотел получить, и, надеюсь, он не расслабился из-за этого», – цитирует Daily Mail известного в прошлом шотландского футболиста.