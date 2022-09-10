«Челси» не уволит Поттера, если команда финиширует вне топ-4 АПЛ

В «Челси» готовы проявить терпение после назначения на пост главного тренера Грэма Поттера.

Экс-наставник «Брайтона» подписал с лондонцами пятилетнее соглашение, заменив уволенного несколькими днями ранее Томаса Тухеля. Руководство «Челси» планирует долгосрочный проект во главе с Поттером, который будет играть активную роль в трансферной деятельности и подборе персонала. Согласно сведениям журналиста Адама Ньюсона, англичанина не отправят в отставку, даже если он не выполнит цель-минимум на текущую кампанию – финиш в верхней четвёрке Премьер-лиги по итогам сезона.

Томас Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. Под руководством немца столичный клуб выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2020/21.