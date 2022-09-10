Ван дер Сар недоволен тем, что тен Хаг ослабил «Аякс»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар с долей критики высказался в адрес Эрика тен Хага.

Голландский тренер покинул клуб из Амстердама в мае, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед». Летом «красные дьяволы» по просьбе тен Хага переманили в свои ряды вингера Антони и центрального защитника Лисандро Мартинеса, заплатив за них более 150 млн евро в сумме.

«Аякс» всегда находит и развивает качественных молодых игроков, а затем, если те хотят сделать следующий шаг, продаёт их в Англию, Германию, Испанию и так далее. Этим летом мы потеряли ещё и тен Хага. Мы лишились отличного менеджера, и своими дальнейшими действиями он явно не сделал лучше «Аяксу», забрав двух наших лидеров», – заявил в интервью BT Sport бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».