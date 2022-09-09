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Невилл – о трансферах «МЮ»: «В клубе просто запаниковали, изначально никто не планировал таких трат»

 
09 Сентября 2022 • 23:52 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что летом клуб потратил на трансферы гораздо больше денег, чем следовало.

«В клубе хотели ограничиться трансферами на 130-140 млн фунтов, но потратили 230. Мы уже видели подобное в прошлом.

Предложения по Каземиро и Антони были отправлены за два дня до матча с «Ливерпулем» – очевидно, что руководство просто запаниковало и решило привести кого-то любой ценой. Это не было частью стратегии, разработанной в начале лета», – приводит слова Manchester Evening News слова телеэксперта.

Напомним, что этим летом «Манчестер Юнайтед» приобрёл Антони и Лисандро Мартинеса у «Аякса» за 95 и 57,4 млн евро соответственно. Каземиро был куплен у «Реала» за 70,7 млн евро, Тирелл Маласиа перебрался из «Фейеноорда» за 15 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Каземиро Лисандро Мартинес Трансферы футбола - лето 2022 Антони Тирелл Маласиа
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