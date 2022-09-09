Невилл – о трансферах «МЮ»: «В клубе просто запаниковали, изначально никто не планировал таких трат»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что летом клуб потратил на трансферы гораздо больше денег, чем следовало.

«В клубе хотели ограничиться трансферами на 130-140 млн фунтов, но потратили 230. Мы уже видели подобное в прошлом.

Предложения по Каземиро и Антони были отправлены за два дня до матча с «Ливерпулем» – очевидно, что руководство просто запаниковало и решило привести кого-то любой ценой. Это не было частью стратегии, разработанной в начале лета», – приводит слова Manchester Evening News слова телеэксперта.

Напомним, что этим летом «Манчестер Юнайтед» приобрёл Антони и Лисандро Мартинеса у «Аякса» за 95 и 57,4 млн евро соответственно. Каземиро был куплен у «Реала» за 70,7 млн евро, Тирелл Маласиа перебрался из «Фейеноорда» за 15 млн.