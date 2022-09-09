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Наставник сборной США – об увольнении Тухеля: «Если это поможет Пулишичу, то я только за»

 
09 Сентября 2022 • 23:20 Комментировать

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал решение «Челси» отправить в отставку Томаса Тухеля.

Немецкий специалист не слишком жаловал американского вингера Кристиана Пулишича, не видя того в стартовом составе своей команды.

«Я не радуюсь увольнению Тухеля, но должен сказать, что это хорошо для нас, если теперь Пулишич будет получать больше игровой практики, – цитирует Берхалтера TMW. – Кристиан определённо заслуживает играть на регулярной основе на таком уровне, что он уже неоднократно доказывал», – сказал наставник американцев.

В нынешнем сезоне Пулишич принял участие в семи матчах «Челси», но только однажды появился в старте.

Новым рулевым «синих» стал Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная США Томас Тухель Кристиан Пулишич Грегг Берхалтер
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