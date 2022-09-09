Экс-игрок «МЮ» считает, что Клопп, вероятно, исчерпал себя в «Ливерпуле»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Робби Сэвидж высказался о проблемах «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Три недели назад я сказал, что «Ливерпуль» нуждается в перестройке, и тогда меня не поняли. Я видел игру «Ливерпуля», видел, как выглядит полузащита. Я большой поклонник Юргена Клоппа, но у каждой команды есть свой цикл. Язык тела может многое сказать.

Команды Клоппа должны играть максимально интенсивно и агрессивно, но против «Наполи» их оборона просто посыпалась. Даже Виргил ван Дейк выглядел вяло.

Проект Клоппа – один из самых успешных в истории АПЛ, но сейчас нужно срочно что-то предпринимать», – высказался на страницах Mirror валлиец.