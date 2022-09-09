Стало известно, почему летом в «МЮ» отказались от Поттера, который недавно возглавил «Челси»

Нынешний наставник «Челси» Грэм Поттер несколькими месяцами ранее мог получить работу в «Манчестер Юнайтед».

К концу провальной для себя прошлой кампании «Манчестер Юнайтед» активно занимался поисками нового главного тренера, и Поттер фигурировал в шорт-листе «красных дьяволов». Как сообщает Daily Mail, англичанин был готов к переговорам, но манчестерский гранд счёл специалиста «недостаточно опытным», поскольку тот не работал в клубах, выступающих в еврокубках на серьёзном уровне. В итоге пост достался Эрику тен Хагу.

Грэм Поттер начал нынешний сезон в «Брайтоне», а в четверг был официально представлен в качестве нового рулевого «Челси».