Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Боруссии» объяснили, почему не подписали Роналду

 
09 Сентября 2022 • 18:40 Комментировать (1)

Трансферное окно в топ-лигах закрылось неделю назад, но спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель по-прежнему вынужден отвечать на вопросы о Криштиану Роналду. Звёздный форвард летом хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», однако в конечном итоге он остался на «Олд Траффорд».

- Криштиану Роналду очень хотел в Дортмунд. Почему вы не взяли его?

- Наша команда и так хороша – в том виде, в котором она есть. Всё остальное по этой теме уже было сказано, - высказался Кель для Bild.

Отметим, что Криштиану Роналду плохо начал сезон. В семи матчах за «Манчестер Юнайтед» португалец не забивал голов и не делал голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Себастьян Кель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
09 Сентября 2022 в 19:32
Много слов... Никому не нужен - вот и всё...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
18:40 · Англия. Премьер-лига
В «Боруссии» объяснили, почему не подписали Роналду 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
​Роналду отреагировал на смерть королевы Елизаветы II 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Уход Мане – это просто оправдание для игроков «Ливерпуля»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Следующий тур АПЛ тоже могут отменить 3
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Поттер – самый дорогой тренер в истории футбола
14:27 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» не жалеют о приглашении Погба
14:20 · Англия. Премьер-лига
Зеедорф: «На месте Клоппа я бы сделал Фирмино основным нападающим»
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Игроки «Челси» ненавидели играть на фланге, где стоял Тухель 1 слухи
14:03 · Англия. Премьер-лига
Кель: «В конце сезона ситуация с Холанном стала проблемой в раздевалке» 2
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отменил пресс-конференцию Поттера накануне матча с «Фулхэмом»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Неймар назвал своего самого сложного соперника в карьере 1
12:43 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе рассказал, что думает о карьерах Месси и Роналду 2
12:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 10 сентября 2022
12:15 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова — о переговорах Фудуна и Конте: «То, о чём говорит Гурцкая было в другой стране и с другими людьми» 2
12:02 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Надеюсь, задержусь в «Манчестер Сити» ещё на много лет»
Все новости
Рекомендуем