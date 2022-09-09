В «Боруссии» объяснили, почему не подписали Роналду

Трансферное окно в топ-лигах закрылось неделю назад, но спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель по-прежнему вынужден отвечать на вопросы о Криштиану Роналду. Звёздный форвард летом хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», однако в конечном итоге он остался на «Олд Траффорд».

- Криштиану Роналду очень хотел в Дортмунд. Почему вы не взяли его?

- Наша команда и так хороша – в том виде, в котором она есть. Всё остальное по этой теме уже было сказано, - высказался Кель для Bild.

Отметим, что Криштиану Роналду плохо начал сезон. В семи матчах за «Манчестер Юнайтед» португалец не забивал голов и не делал голевых передач.