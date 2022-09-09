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​Раскрыт возможный диалог между Роналду и Спаллетти о трансфере в «Наполи»

 
09 Сентября 2022 • 17:59 Комментировать (1)

«Наполи» был одним из клубов, с которыми в летнее трансферное окно связывали Криштиану Роналду. Звёздный португальский футболист хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» ради возможности играть в Лиге чемпионов, но не сложились.

Как сообщает Cabine Desportiva, Amazon Prime Video раскрыл предполагаемый диалог между Криштиану Роналду и главным тренером «Наполи», который кобы состоялся в последний день летнего трансферного окна в Европе.

Роналду: «Ты бы тренировал меня? У тебя есть воля? Ты готов?».

Спаллетти: «Я готов. Если ты приедешь, буду рад».

Напомним, что Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 пока что не отмечался результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Лучано Спаллетти Наполи
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
09 Сентября 2022 в 18:30
Воля и готовность это уже лишнее, нужно быть по скромнее да и ещё в старости футбольных лет...
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