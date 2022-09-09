​Раскрыт возможный диалог между Роналду и Спаллетти о трансфере в «Наполи»

«Наполи» был одним из клубов, с которыми в летнее трансферное окно связывали Криштиану Роналду. Звёздный португальский футболист хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» ради возможности играть в Лиге чемпионов, но не сложились.

Как сообщает Cabine Desportiva, Amazon Prime Video раскрыл предполагаемый диалог между Криштиану Роналду и главным тренером «Наполи», который кобы состоялся в последний день летнего трансферного окна в Европе.

Роналду: «Ты бы тренировал меня? У тебя есть воля? Ты готов?».

Спаллетти: «Я готов. Если ты приедешь, буду рад».

Напомним, что Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 пока что не отмечался результативными действиями.