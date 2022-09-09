Следующий тур АПЛ тоже могут отменить

Ранее Английская премьер-лига официально объявила об отмене 7 тура, но теперь появились слухи, что не состояться может и восьмая игровая неделя чемпионата. Об этом сообщает авторитетное издание BBC.

Причина отмены обоих туров является траур из-за гибели королевы Елизаветы II, о кончине которой стало известно вчера.

Клубы сперва не хотели переносить 7-й тур из-за насыщенного графика накануне чемпионата мира в Катаре, но затем поменяли своё мнение. Официального подтверждения о переносе 8 тура пока не было.

После 6 туров в Английской премьер-лиге лидирует лондонский «Арсенал» с 15 очками в активе.