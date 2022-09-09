​Поттер – самый дорогой тренер в истории футбола

Грэм Поттер возглавил «Челси», подписав накануне пятилетний контракт с лондонским клубом. «Пенсионерам» приглашение Поттера, работавшего в последние годы в «Брайтоне», обошлось в 23 миллиона евро. Согласно рейтингу transfermarkt, Грэм стал самым дорогим тренером в истории футбола.

На втором месте располагается Юлиан Нагельсманн, за которого «Бавария» выплатила «РБ Лейпцигу» 20 миллионов евро компенсации. В топ-5 также входят Жозе Моуринью (из «Интера» в «Реал» за 16 миллионов), Андре Виллаш-Боаш (из «Порту» в «Челси» за 15 миллионов) и Брендан Роджерс (из «Селтика» в «Лестер» за 10,4 миллиона).