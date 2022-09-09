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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Игроки «Челси» ненавидели играть на фланге, где стоял Тухель слухи

 
09 Сентября 2022 • 14:19 Комментировать (1)

На днях в «Челси» произошла тренерская перестановка – Томаса Тухеля сменил Грэм Поттер. Поговаривают, что в последнее время футболисты лондонского клуба были недовольны Тухелем. По данным Daily Mail, игроки ненавидели играть на том фланге, где находился немецкий тренер. Их раздражали громкие выкрики Тухеля после неудачных действий на поле.

Напомним, что во вторник «Челси» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от загребского «Динамо» - 0:1. Следующий матч команда проведёт 14 сентября – против «Ред Булл Зальцбурга».

Добавим, что Грэм Поттер, ранее работавший с «Брайтоном», подписал с «Челси» контракт на пять сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Сентября 2022 в 15:05
Да не, все просто боялись, что он выскочит на поле и схватит кого-нибудь за парик... Конте подтвердит.. А-ха-ха-ха...
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