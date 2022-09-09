Мбаппе рассказал, что думает о карьерах Месси и Роналду

Форвард национальной сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о карьерах аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Не думаю, что возможно повторить их карьеры. Каждый стремится вписать свое имя в историю, но этого не сделать, если пытаться копировать других.

Лионель и Криштиану многое изменили в футболе. Противостояние Месси против Роналду захватывало весь мир. Я смотрел за их игрой все свое детство», - передает слова 23-летнего французского нападающего The Wall Street Journal.

Отметим, что Мбаппе и Месси сейчас являются одноклубниками по «ПСЖ».