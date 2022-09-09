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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе рассказал, что думает о карьерах Месси и Роналду

 
09 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать (1)

Форвард национальной сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о карьерах аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Не думаю, что возможно повторить их карьеры. Каждый стремится вписать свое имя в историю, но этого не сделать, если пытаться копировать других.

Лионель и Криштиану многое изменили в футболе. Противостояние Месси против Роналду захватывало весь мир. Я смотрел за их игрой все свое детство», - передает слова 23-летнего французского нападающего The Wall Street Journal.

Отметим, что Мбаппе и Месси сейчас являются одноклубниками по «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
09 Сентября 2022 в 12:59
Ты если также будешь единоличничать и зажимать себя мяч, повторишь такую же история как Единалдо, который по совместительство Пеналдо, Дельфиналдо, ВсегдаШтрафнойИсполнялду и т.д. А у него история печальная, в пору написать книгу "Как все "прос.ать" в конце карьеры"
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