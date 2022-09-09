Клубы АПЛ проведут совещание, чтобы обсудить перенос тура

Клубы Английской премьер-лиги на 13:00 по московскому времени запланировали экстренное совещание, на котором обсудят возможный перенос ближайшего тура. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Майк Киган.

Напомним, что ближайший тур АПЛ может не состояться в связи со смертью королевы Елизаветы II. Тем не менее, клубы пока не уверены, что им стоит переносить тур из-за напряжённого графика накануне чемпионата мира.

Первый матч 7 тура Английской премьер-лиги должен состояться завтра. В 14:30 по московскому времени «Фулхэм» в рамках лондонского дерби примет у себя дома «Челси».