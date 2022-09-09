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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ проведут совещание, чтобы обсудить перенос тура

 
09 Сентября 2022 • 11:45 Комментировать (1)

Клубы Английской премьер-лиги на 13:00 по московскому времени запланировали экстренное совещание, на котором обсудят возможный перенос ближайшего тура. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Майк Киган.

Напомним, что ближайший тур АПЛ может не состояться в связи со смертью королевы Елизаветы II. Тем не менее, клубы пока не уверены, что им стоит переносить тур из-за напряжённого графика накануне чемпионата мира.

Первый матч 7 тура Английской премьер-лиги должен состояться завтра. В 14:30 по московскому времени «Фулхэм» в рамках лондонского дерби примет у себя дома «Челси».

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Комментарии (1)
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LMI
09 Сентября 2022 в 12:31
Думаю стоит уважить память великой королевы
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