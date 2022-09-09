Фанаты «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока августа

Прошло голосование, в ходе которого болельщики «Манчестер Сити» выбрали лучшего футболиста команды по итогам августа.

Индивидуальную награду получил норвежский нападающий Эрлинг Холанн, опередивший полузащитников Бернарду Силву и Кевина де Брёйне, сообщается на официальном сайте «горожан».

В минувшем месяце Холанн принял участие в пяти поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и одну результативную передачу. В этих матчах «горожане» добыли четыре победы и один раз сыграли вничью.

Эрлинг перешел в «Сити» летом из дортмундской «Боруссии». Его трансфер обошелся англичанам в 60 миллионов евро.