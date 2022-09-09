Украинец Мудрик готов к трансферу в «Арсенал»

Один из лидеров «Шахтёра» Михаил Мудрик высказался насчет возможного трансфера в Английскую премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Арсенал».

«АПЛ – это моя мечта. Думаю, почти каждый игрок хотел бы выступать в этой лиге. «Арсенал» - отличный клуб с великолепным тренером. Мне нравится их футбол. Будет сложно отказать им. Но трансфер зависит не только от меня. Подождем до зимы, а там будет видно», - приводит слова 21-летнего полузащитника CBS.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 15 миллионов евро. Его контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2026 года.