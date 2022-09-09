«Арсенал» сохраняет интерес к восходящей звезде украинского футбола

Атакующий полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик, выступающий на клубном уровне за «Шахтёр», остается в сфере интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно сведениям итальянских журналистов, «канониры» видят огромный потенциал в 21-летнем украинском футболисте. Не исключено, что английский топ-клуб предпримет попытку заполучить игрока в следующее трансферное окно.

В недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» Мудрик отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Трудовое соглашение Михаила с «горняками» рассчитано до конца 2026 года. Трансферная стоимость игрока – 15 миллионов евро.