Раскрыта солидная зарплата Поттера в «Челси»

Британским журналистам стало известно, сколько денег заработает Грэм Поттер на посту главного тренера лондонского «Челси».

Как информирует The Telegraph, руководство «пенсионеров» выплатит 47-летнему наставнику 69 миллионов евро по условиям контракта. Таким образом, его среднегодовой оклад составит почти 14 миллионов. Напомним, что контракт Поттера рассчитан на пять лет.

У руля лондонского гранда Грэм сменил немца Томаса Тухеля, которого уволили после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Первый матч под руководством нового наставника «Челси» проведет в грядущий уик-энд. Соперником «пенсионеров» будет «Фулхэм».