Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раскрыта солидная зарплата Поттера в «Челси»

 
09 Сентября 2022 • 08:29 Комментировать

Британским журналистам стало известно, сколько денег заработает Грэм Поттер на посту главного тренера лондонского «Челси».

Как информирует The Telegraph, руководство «пенсионеров» выплатит 47-летнему наставнику 69 миллионов евро по условиям контракта. Таким образом, его среднегодовой оклад составит почти 14 миллионов. Напомним, что контракт Поттера рассчитан на пять лет.

У руля лондонского гранда Грэм сменил немца Томаса Тухеля, которого уволили после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Первый матч под руководством нового наставника «Челси» проведет в грядущий уик-энд. Соперником «пенсионеров» будет «Фулхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
08:59 · Россия. Премьер-лига
Юран резко ответил на вопрос о работе в «Челси»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта солидная зарплата Поттера в «Челси»
02:44 · Англия. Премьер-лига
Роналду нанёс всего два удара в створ в текущем сезоне 2
02:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Альварес напоминает мне Агуэро»
01:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в срочном порядке ищет спортивного директора
01:13 · Англия. Премьер-лига
Кариус подписал контракт с новым клубом
00:12 · Англия. Премьер-лига
Роналду получил худшую оценку в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» 6
08 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Мата – игрок «Галатасарая» официально
23:00 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Клубам АПЛ гораздо проще, чем представителям Серии А»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Роджерс не собирается уходить
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выплатит внушительную компенсацию «Брайтону» за Поттера
21:38 · Англия. Премьер-лига
Седьмой тур АПЛ может быть отложен из-за смерти королевы Елизаветы II
20:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп не боится увольнения 4
20:04 · Англия. Премьер-лига
Диего Коста прошёл медосмотр в «Вулверхэмптоне», игрок подпишет контракт на один год
19:26 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Челси» высказался о приглашении Поттера
Все новости
Рекомендуем