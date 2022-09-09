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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду нанёс всего два удара в створ в текущем сезоне

 
09 Сентября 2022 • 02:44 Комментировать (1)

Криштиану Роналду не лучшим образом начал новую кампанию в составе «Манчестер Юнайтед».

Проведя на поле около трёхсот минут в сумме, португалец нанёс 16 ударов по воротам соперников, но лишь дважды попал в створ и ни разу не забил. На счету 37-летнего нападающего также нет результативных передач.

Роналду принял участие в семи матчах, включая прошедший в четверг поединок Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (0:1), однако в стартовом составе появился всего два раза.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед», записав себе в актив 24 гола в 38 встречах во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Сентября 2022 в 02:55
Видели... Эти удары были ногой по штанге после очередного промаха по пустым воротам... А-ха-ха-ха....👏👏👏..
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