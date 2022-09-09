Роналду нанёс всего два удара в створ в текущем сезоне

Криштиану Роналду не лучшим образом начал новую кампанию в составе «Манчестер Юнайтед».

Проведя на поле около трёхсот минут в сумме, португалец нанёс 16 ударов по воротам соперников, но лишь дважды попал в створ и ни разу не забил. На счету 37-летнего нападающего также нет результативных передач.

Роналду принял участие в семи матчах, включая прошедший в четверг поединок Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (0:1), однако в стартовом составе появился всего два раза.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед», записав себе в актив 24 гола в 38 встречах во всех соревнованиях.