Кариус подписал контракт с новым клубом

Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус нашёл себе новый клуб.

29-летний немец возвращается в Английскую премьер-лигу, где будет представлять цвета «Ньюкасла». По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали условия краткосрочного контракта.

Лорис Кариус стал свободным агентом летом текущего года, когда истёк срок трудового договора с «Ливерпулем». В прошлой кампании голкипер остался без игровой практики, а в сезоне 2020/21 пять раз вышел на поле в составе берлинского «Униона», пропустив четыре гола.

В общей сложности на счету Кариуса 29 матчей и 26 пропущенных мячей в рамках Английской премьер-лиги.