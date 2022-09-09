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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кариус подписал контракт с новым клубом

 
09 Сентября 2022 • 01:13 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
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11.09 16:00

Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус нашёл себе новый клуб.

29-летний немец возвращается в Английскую премьер-лигу, где будет представлять цвета «Ньюкасла». По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали условия краткосрочного контракта.

Лорис Кариус стал свободным агентом летом текущего года, когда истёк срок трудового договора с «Ливерпулем». В прошлой кампании голкипер остался без игровой практики, а в сезоне 2020/21 пять раз вышел на поле в составе берлинского «Униона», пропустив четыре гола.

В общей сложности на счету Кариуса 29 матчей и 26 пропущенных мячей в рамках Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лорис Кариус Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕСТ ХЭМ НЬЮКАСЛ
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