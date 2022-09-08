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Мата – игрок «Галатасарая» официально

 
08 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать
Касымпаша
...
Галатасарай
11.09 20:00

Хуан Мата официально стал футболистом турецкого «Галатасарая».

34-летний испанец заключил контракт до конца текущей кампании с возможностью продления на один сезон. В «Галатасарае» атакующий полузащитник будет зарабатывать порядка 1,9 млн евро в год.

Предыдущим клубом Хуана Маты был английский «Манчестер Юнайтед», цвета которого хавбек защищал с 2014 года. По окончании сезона 2021/22 футболист покинул ряды «красных дьяволов», став свободным агентом.

Мата также известен по выступлениям за лондонский «Челси» и испанскую «Валенсию», а на старте карьеры набирался опыта в дубле мадридского «Реала».

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Галатасарай Манчестер Юнайтед Хуан Мата Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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