Хуан Мата официально стал футболистом турецкого «Галатасарая».

34-летний испанец заключил контракт до конца текущей кампании с возможностью продления на один сезон. В «Галатасарае» атакующий полузащитник будет зарабатывать порядка 1,9 млн евро в год.

Предыдущим клубом Хуана Маты был английский «Манчестер Юнайтед», цвета которого хавбек защищал с 2014 года. По окончании сезона 2021/22 футболист покинул ряды «красных дьяволов», став свободным агентом.

Мата также известен по выступлениям за лондонский «Челси» и испанскую «Валенсию», а на старте карьеры набирался опыта в дубле мадридского «Реала».