Роджерс не собирается уходить

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс не готов покинуть клуб, несмотря на серьезные неудачи «лис» в последнее время. Клуб проиграл пять из шести проведенных матчей в АПЛ, а еще один раз сыграл вничью. Но Роджерс не готов сложить с себя полномочия.

- Понятно, что это не лучший старт сезона, я трезвою смотрю на вещи. Но руководство поддерживает меня, оно видело, как мы работали летом. Теперь нам надо улучшать результаты, и это моя обязанность. Мне нравится тут, мы добивались результатов, все знают это, - цитирует Роджерса BBC Sport.

В седьмом туре чемпионата Англии «Лестер» должен сразиться дома с «Астон Виллой».