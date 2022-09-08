Седьмой тур АПЛ может быть отложен из-за смерти королевы Елизаветы II

Главной новостью четверга в Европе стала печальная весть о кончине английской королевы Елизаветы II - она скончалась в возрасте 96 лет. Для известной своими монархическими традициями Англии это большой шок, и теперь не исключено, что из-за этого руководство Премьер-лиги перенесет матчи седьмого тура АПЛ, даже невзирая на сверхплотный график, ведь уже на следующей неделе состоится второй групповой тур Лиги чемпионов.

После шести туров английской Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует лондонский «Арсенал» с пятнадцатью очками, но на пятки ему наступают «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».