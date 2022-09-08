Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Седьмой тур АПЛ может быть отложен из-за смерти королевы Елизаветы II

 
08 Сентября 2022 • 21:38 Комментировать

Главной новостью четверга в Европе стала печальная весть о кончине английской королевы Елизаветы II - она скончалась в возрасте 96 лет. Для известной своими монархическими традициями Англии это большой шок, и теперь не исключено, что из-за этого руководство Премьер-лиги перенесет матчи седьмого тура АПЛ, даже невзирая на сверхплотный график, ведь уже на следующей неделе состоится второй групповой тур Лиги чемпионов.

После шести туров английской Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует лондонский «Арсенал» с пятнадцатью очками, но на пятки ему наступают «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
22:33 · Англия. Премьер-лига
Роджерс не собирается уходить
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выплатит внушительную компенсацию «Брайтону» за Поттера
21:38 · Англия. Премьер-лига
Седьмой тур АПЛ может быть отложен из-за смерти королевы Елизаветы II
20:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп не боится увольнения 4
20:04 · Англия. Премьер-лига
Диего Коста прошёл медосмотр в «Вулверхэмптоне», игрок подпишет контракт на один год
19:26 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Челси» высказался о приглашении Поттера
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Поттер прокомментировал назначение в «Челси»
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Павла Занозина на матч АПЛ 10 сентября
18:35 · Англия. Премьер-лига
​Футболист «Брайтона» Лаллана вошёл во временный тренерский штаб после ухода Поттера официально
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему «Челси» отказался от Почеттино 2 слухи
15:57 · Англия. Премьер-лига
Тухель огорчён увольнением из «Челси», но не намерен делать паузу в карьере
15:42 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уверен, в следующие недели вы насладитесь игрой Виейра» 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер — об игре «Ливерпуля»: «Это будет продолжаться в течение всего сезона?» 1
15:19 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Наше взаимопонимание с Фернандешем становится только лучше»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Увольнение Тухеля повлияет на будущее Лукаку в «Челси»? Говорить пока рано»
Все новости
Рекомендуем