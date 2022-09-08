​Владелец «Челси» высказался о приглашении Поттера

На следующий день после увольнения Томаса Тухеля «Челси» объявил о назначении главным тренером Грэма Поттера. Комментарий после подписания контракта с этим специалистом дал владелец лондонского клуба Тодд Бёли.

«Мы очень рады привести Грэма в «Челси». Он проверенный тренер и новатор в Премьер-лиге, который подходит под видение нашего клуба.

Поттер чрезвычайно талантлив как тренер, плюс у него есть определённые навыки, которые выходят за пределы поля. Это сделает «Челси» ещё более успешным клубом.

Поттер оказывал сильное влияние на свои предыдущие клубы. Мы с нетерпением ожидаем его положительного влияния на «Челси». Будем поддерживать его и его штаб в ближайшие месяцы и годы», - сказал Бёли. Слова функционера приводятся на сайте «Челси».