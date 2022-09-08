Всё идёт к тому, что в ближайшие часы «Челси» объявит о назначении главным тренером Грэма Поттера. Слухи связывали лондонцев и с Маурисио Почеттино, находящимся без работы после отставки из «ПСЖ», но «пенсионеры» отказались от аргентинца.

В материале The Times говорится о том, что отказ «Челси» от Почеттино связан с сомнениями насчёт того, что этот специалист способен бороться за трофеи.

Напомним, что в своё время Маурисио Почеттино добился серьёзного прогресса в «Тоттенхэме». При этом клуб не завоевал под руководством аргентинца не одного титула. Как тренер Почеттино всего выиграл три трофея - титул Лиги 1, кубок Франции и суперкубок Франции.