Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кариус в шаге от перехода в клуб из АПЛ

 
08 Сентября 2022 • 13:48 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
1 2.45 X 3.35 2 2.85
11.09 16:00

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус находится в шаге от подписания контракта с командой из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, немецкий голкипер прибыл в расположение «Ньюкасла» для прохождения медицинского обследования.

Если всё пройдёт удачно, Лорис должен подписать с «сороками» контракт на краткосрочной основе. Немец должен заменить в команде в роли запасного вратаря Мартина Дубравку, который отправился в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с правом выкупа.

Напомним, что основным голкипером «Ньюкасла» является Ник Поуп, который летом пришёл из «Бёрнли». Кариус покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лорис Кариус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
14:43 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Увольнение Тухеля повлияет на будущее Лукаку в «Челси»? Говорить пока рано»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» убедили Обамеянга, что уход Тухеля не повлияет на его роль в команде
14:26 · Англия. Премьер-лига
Стали известны номинанты на звание лучшего тренера августа в АПЛ
14:24 · Англия. Премьер-лига
Почеттино был готов возглавить «Челси», но в клубе хотели видеть Поттера
14:10 · Англия. Премьер-лига
Поттер подпишет с «Челси» пятилетний контракт
13:48 · Англия. Премьер-лига
Кариус в шаге от перехода в клуб из АПЛ
13:40 · Англия. Премьер-лига
Поттер попрощался с «Брайтоном» и отправился в Лондон
13:34 · Англия. Премьер-лига
Бёли обсудил с Аморимом назначение португальца в «Челси»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хотел видеть Гордона в «Челси»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Коста проходит медосмотр в «Вулверхэмптоне»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Мы не роботы»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Ковачич – об увольнении Тухеля: «Было удовольствием работать с вами и вашим тренерским штабом»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Поттер — новый тренер «Челси» 5
12:03 · Англия. Премьер-лига
Поттер заехал попрощаться с игроками «Брайтона» 1
11:58 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Спортинга» Аморим — один из кандидатов на пост наставника «Челси»
Все новости
Рекомендуем