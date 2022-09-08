Кариус в шаге от перехода в клуб из АПЛ

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус находится в шаге от подписания контракта с командой из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, немецкий голкипер прибыл в расположение «Ньюкасла» для прохождения медицинского обследования.

Если всё пройдёт удачно, Лорис должен подписать с «сороками» контракт на краткосрочной основе. Немец должен заменить в команде в роли запасного вратаря Мартина Дубравку, который отправился в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с правом выкупа.

Напомним, что основным голкипером «Ньюкасла» является Ник Поуп, который летом пришёл из «Бёрнли». Кариус покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.