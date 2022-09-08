Малуда: «Тухелю не дали времени, это слишком жестоко»

Бывший футболист лондонского «Челси» Флоран Малуда отреагировал на новость об отставке немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера «пенсионеров».

«Челси» добился успеха при этом тренере. Все победы и трофеи говорят о его качественной работе. Но Тухелю не дали времени, думаю, это слишком жестоко.

Я являюсь болельщиком «Челси», и мне интересно, что будет дальше. Желаю клубу всего самого лучшего», - передает слова француза портал Goal.com.

Под руководством Тухеля «Челси» стал триумфатором Лиги чемпионов. Об увольнении немца было объявлено вчера, 7 сентября.