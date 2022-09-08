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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд нашёл «Челси» нового главного тренера

 
08 Сентября 2022 • 11:04 Комментировать

Легендарный защитник сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд дал совет руководству лондонского «Челси» по поиску нового главного тренера.

«Им нужен Брендан Роджерс. Это назначение не было бы странным, ведь у него уже есть опыт работы в структуре «Челси». В других клубах он показал, что умеет строить команду и выигрывать трофеи. Однако сейчас Роджерс с «Лестером» на дне таблицы АПЛ, поэтому не знаю, решится ли «Челси» позвать тренера, повалившего начало сезона», - передает слова Фердинанда Metro.

Накануне стало известно об увольнении Томаса Тухеля с поста рулевого «пенсионеров». На его место сватают Грэма Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рио Фердинанд Брендан Роджерс
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