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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Ван Дейк не дотягивает до своего уровня»

 
08 Сентября 2022 • 10:10 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался об игре центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Наполи» (1:4) голландец заработал пенальти в ворота своей команды.

«Виргил сейчас не дотягивает до своего уровня. До разрыва крестов его можно было считать одним из лучших центральных защитников мирового футбола. После травмы, думаю, что-то изменилось в его психологическом плане. Он не хочет сильно рисковать в столкновениях. Виргил ушел в себя и немного осторожничает, сам того не понимая», - передает слова Мёрфи Talksport.

В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний защитник сыграл шесть матчей, забил гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дэнни Мерфи Виргил Ван Дейк
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