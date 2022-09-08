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Мерсон нашёл топ-тренера для «Челси»

 
08 Сентября 2022 • 08:55 Комментировать

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон знает, кто нужен лондонскому «Челси» на посту главного тренера команды.

«Единственный тренер, который подходит «Челси», это Зинедин Зидан. Это настоящая легенда. Он был прекрасным футболистом, а затем хорошо работал в мадридском «Реале». Ему не интересно работать в одном месте пять лет, «Зизу» хочет добиваться всего и сразу», - передает слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, что накануне было объявлено об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «пенсионеров». Наставника отправили в отставку после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зинедин Зидан Пол Мерсон
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