Как Артета отреагировал на увольнение Тухеля

Испанский тренер Микель Артета, который занимает пост рулевого лондонского «Арсенала», высказался об отставке немца Томаса Тухеля с поста наставника «Челси».

«Я узнал об этом перед нашей тренировкой. Признаюсь, удивлен этим решением. Всегда неприятно, когда твоего коллегу увольняют. После такого ты понимаешь, что в нашей профессии такое может происходить, поэтому нужно всячески это предотвращать и наслаждаться своим путешествием», - передает слова Микеля клубная пресс-служба «канониров».

Напомним, что Тухель был отправлен в отставку после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.