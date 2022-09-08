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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Как Артета отреагировал на увольнение Тухеля

 
08 Сентября 2022 • 08:33 Комментировать

Испанский тренер Микель Артета, который занимает пост рулевого лондонского «Арсенала», высказался об отставке немца Томаса Тухеля с поста наставника «Челси».

«Я узнал об этом перед нашей тренировкой. Признаюсь, удивлен этим решением. Всегда неприятно, когда твоего коллегу увольняют. После такого ты понимаешь, что в нашей профессии такое может происходить, поэтому нужно всячески это предотвращать и наслаждаться своим путешествием», - передает слова Микеля клубная пресс-служба «канониров».

Напомним, что Тухель был отправлен в отставку после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Томас Тухель
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