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Реакция Клоппа на увольнение Тухеля из «Челси»

 
08 Сентября 2022 • 07:18 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно вчерашнего увольнения своего соотечественника Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского «Челси». Специалист был отправлен в отставку после поражения «пенсионеров» от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Боюсь ли я за свое место после увольнения Томаса? Нет, но нельзя ничего загадывать. Все дело во владельцах клубов. У «Ливерпуля» достаточно сдержанные боссы, они верят, что я разберусь в сложившейся ситуации. Они не думают о замене. Если же руководство вдруг передумает, то пусть сообщит мне об этом», - цитирует тренера Metro.

В первом туре группового этапа ЛЧ «Ливерпуль» на выезде был разгромлен «Наполи» со счетом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Томас Тухель
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