Похоже, Роман Абрамович при продаже «Челси» оставил Тодду Бёли свои конспекты. Российский бизнесмен был известен тем, что он редко давал тренерам второй шанс или выдавал большой кредит доверия. Всё просто: нет результата – до свидания. Вот и американец Бёли не стал ждать долго. Стоило «Челси» невнятно начать сезон Премьер-лиги и проиграть загребскому «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов, как Томаса Тухеля уволили.

Поговаривают, что на судьбу Тухеля повлиял… Криштиану Роналду. Что? Мы часто слышим слухи о том, как Роналду и Месси могут увольнять тренеров в своих командах, но чтобы они влияли на тренеров в других клубах – это что-то за гранью понимания. Но на самом деле рациональное зерно в разговорах об увольнении Тухеля из-за Роналду есть. Попробуем объяснить ситуацию в «Челси».

Итак, пару месяцев назад Роман Абрамович продал «Челси» Тодду Бёли. Но кто такой Бёли в мире футбола, правда? До покупки лондонского клуба американского бизнесмена толком никто не знал. Бёли инвестировал в спортивные проекты и даже пытался приобрести «Челси» пару лет назад, но по-настоящему об американце заговорили только после успешной сделки с Абрамовичем.

Консорциум Тодда Бёли заплатил за «Челси» 4,25 миллиарда фунтов. Разумеется, бизнесмену после столь серьёзного вложения хотелось быстро заработать авторитет в футбольном мире. Лучшим способом решить эту задачу было бы приглашение по-настоящему звёздного игрока. Криштиану Роналду подходил идеально. «Челси» в какой-то момент считался претендентом номер один на португальца, желающего уйти из «Манчестер Юнайтед». Авторитетные СМИ утверждали, что подписать Роналду очень хотел именно Бёли. Вероятно, по причине, которую мы озвучили выше. Американец покупает «Челси» у россиянина и сразу же приводит Роналду – шикарная история, согласитесь. Но… тренер был против.

Томас Тухель не хотел подписывать Криштиану Роналду. Понять немецкого тренера можно, поскольку в его системе игры нет места для португальца. Футбол Тухеля – это прессинг, это работа без мяча. Мысленно встроив туда Роналду, воображение сразу выдаёт размахивающего руками недовольного португальца.

Согласно просочившимся в СМИ слухам, Тухеля раздражало то, что ему приходилось объяснять руководителям клуба, почему от идеи с подписанием Криштиану Роналду нужно отказаться. Немец аргументировал свою позицию не только игровыми моментами, но и тем, что Роналду мог негативно повлиять на атмосферу в раздевалке, как это, судя по всему, происходит в «Манчестер Юнайтед». В итоге Тодд Бёли не стал идти против воли тренера.

И вот Томас Тухель продавил свою позицию по Криштиану Роналду. На этом фоне тренер получает на усиление состава невероятную сумму – летом «Челси» потратил на трансферы 282 миллиона евро. Понятно, что не одни только покупки определяют результаты – на построение команды нужно время. Но когда тренер отказывается от Роналду, а затем команда проигрывает загребскому «Динамо» (хорваты, кстати, потратили летом 6,5 миллиона евро)… кажется, Тодд Бёли просто сорвался. Американец осознал, что с Томасом Тухелем ему не по пути. Новый владелец решил пойти иным путём и найти тренера, который будет если не слушать его во всём, то хотя бы мыслить в одном направлении.

Для построения команды нужно время, и увольнение Томаса Тухеля может оказаться ошибкой Тодда Бёли. Но сейчас мы не оцениваем его действия, а пытаемся понять, что произошло в «Челси». Прав Бёли или нет – покажет время. В любом случае, как новый владелец Бёли имеет право на то, чтобы привести в клуб своего тренера.

Подготовил Александр Тихий.