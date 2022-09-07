Всё идёт к тому, что именно Грэм Поттер станет новым главным тренером «Челси». Специалист заслужил шанс попробовать себя в топовом клубе, учитывая прогресс «Брайтона». Южане отлично провели прошлый сезон и здорово начали новый – на текущий момент «чайки» занимают четвёртое место в Премьер-лиге.

Журналист Роб Дорсетт сообщает в социальных сетях о том, что назначение Грэма Поттера ожидается в четверг. 47-летний специалист подпишет с «Челси» долгосрочный контракт.

Назначения Грэма Поттера многие ждали уже в среду, однако тренер ещё должен провести финальный этап переговоров. Поттер встретится с владельцем «Челси» Тоддом Бёли и другими руководителями клуба.