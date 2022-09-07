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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Поттер возглавит «Челси» в четверг слухи

 
07 Сентября 2022 • 19:42 Комментировать (3)

Всё идёт к тому, что именно Грэм Поттер станет новым главным тренером «Челси». Специалист заслужил шанс попробовать себя в топовом клубе, учитывая прогресс «Брайтона». Южане отлично провели прошлый сезон и здорово начали новый – на текущий момент «чайки» занимают четвёртое место в Премьер-лиге.

Журналист Роб Дорсетт сообщает в социальных сетях о том, что назначение Грэма Поттера ожидается в четверг. 47-летний специалист подпишет с «Челси» долгосрочный контракт.

Назначения Грэма Поттера многие ждали уже в среду, однако тренер ещё должен провести финальный этап переговоров. Поттер встретится с владельцем «Челси» Тоддом Бёли и другими руководителями клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер
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Комментарии (3)
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NOBODY
07 Сентября 2022 в 19:50
Челси будет использовать непростительные заклятия????
Vladik1993-25
07 Сентября 2022 в 20:38
авада кедавра челси)))
NOBODY
07 Сентября 2022 в 20:41
как отбирают мяч футболисты челси у противника - ЭКСПЕЛЛИАРМУС!!! ))))
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