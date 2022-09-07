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​Названа сумма компенсации Тухелю за увольнение из «Челси» слухи

 
07 Сентября 2022 • 17:12 Комментировать (1)

Новые руководители «Челси» взяли пример с Романа Абрамовича, который редко давал тренерам вторые шансы. На следующий день после поражения в Загребе от местного «Динамо» Томас Тухель лишился своей должности.

«Челси» ведёт переговоры с Грэмом Поттером, в чей «Брайтон» за последние годы влюбились многие. Между тем, лондонцам придётся платить компенсацию не только «чайкам» за Поттера, но и уволенному Тухелю за увольнение.

Согласно данным Daily Mail, «Челси» придётся выплатить Томасу Тухелю около 13 миллионов евро (15 млн евро). Ещё примерно 2 миллиона фунтов (2,3 млн евро) получат представители штаба Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Сентября 2022 в 17:34
ай 15 тухлому + 2, 5 корешам тухлава + 11 компенс за портера.. тб три за побег.. два за детцад.. платите робяты.. платите.. А-ха-ха-ха! )))
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