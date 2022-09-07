Новые руководители «Челси» взяли пример с Романа Абрамовича, который редко давал тренерам вторые шансы. На следующий день после поражения в Загребе от местного «Динамо» Томас Тухель лишился своей должности.

«Челси» ведёт переговоры с Грэмом Поттером, в чей «Брайтон» за последние годы влюбились многие. Между тем, лондонцам придётся платить компенсацию не только «чайкам» за Поттера, но и уволенному Тухелю за увольнение.

Согласно данным Daily Mail, «Челси» придётся выплатить Томасу Тухелю около 13 миллионов евро (15 млн евро). Ещё примерно 2 миллиона фунтов (2,3 млн евро) получат представители штаба Тухеля.