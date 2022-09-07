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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Линекер вспомнил Абрамовича, комментируя отставку Тухеля

 
07 Сентября 2022 • 16:49 Комментировать

Томас Тухель покинул должность главного тренера «Челси». Об отставке немецкого специалиста лондонский клуб объявил на следующий день после поражения команды от загребского «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

На решение руководителей «Челси» отреагировал известный в прошлом игрок сборной Англии Гари Линекер.

«Новому владельцу не потребовалось много времени, чтобы следовать политике своего предшественника, а именно избавляться от тренера при первом же спаде формы», - написал Линекер в социальных сетях.

Напомним, что весной Тодд Бёли выкупил «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Последний никогда не церемонился с тренерами, если результаты были плохими.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Гари Линекер Тодд Бёли
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