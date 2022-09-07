Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тухель умолял дать ему второй шанс в «Челси» слухи

 
07 Сентября 2022 • 16:19 Комментировать (2)

На следующий день после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с должности главного тренера. Таблоид The Sun делится интересным инсайдом об отставке немца.

По данным источника, в среду Томас Тухель приехал на базу «Челси», чтобы устроить разнос футболистам. Но тренеру сказали, что он должен провести телефонную конференцию с руководством. По итогам 10-минутного разговора Тухелю словесно указали на дверь.

Отмечается, что Томас Тухель был шокирован решением боссов «Челси». Немец умолял дать ему второй шанс, однако это не подействовало.

Ближайший матч «Челси» проведёт 10 сентября против «Фулхэма».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
fireland
07 Сентября 2022 в 17:31
Были надежды на то, что с новым руководством, да и с уходом Азара, Виллиан и ко, традиция слива тренеров уйдет на нет, но не тут то было...
Спасибо Тухелю за ЛЧ. Он мог бы затмить Маура....
NOBODY
07 Сентября 2022 в 17:13
да пофиг, сколько новостей о совершенно незначимом событии....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Названа сумма компенсации Тухелю за увольнение из «Челси» 1 слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Линекер вспомнил Абрамовича, комментируя отставку Тухеля
16:33 · Англия. Премьер-лига
​Поттер едет в Лондон – он может возглавить «Челси»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Каррагер шокирован увольнением Тухеля
15:31 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал увольнение Тухеля бессмысленным
15:09 · Англия. Премьер-лига
Магуайр выйдет в основе «МЮ» на матч с «Реал Сосьедадом»
14:58 · Англия. Премьер-лига
​Тухеля уволили не из-за провала в Загребе
14:45 · Англия. Премьер-лига
Поттер готов возглавить «Челси» 4
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придётся выложить 15 миллионов евро, чтобы заполучить Поттера
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Названа одна из причин увольнения Тухеля слухи
13:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль ещё не готов играть»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Перед своими ассистами я всегда чувствую, где окажется Холанн»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, как себя чувствует Захарян после несостоявшегося трансфера в «Челси»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Зидан и Почеттино – среди кандидатов на замену Тухеля в «Челси» 3
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл приоритетного кандидата на замену Тухелю
Все новости
Рекомендуем