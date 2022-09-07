На следующий день после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с должности главного тренера. Таблоид The Sun делится интересным инсайдом об отставке немца.

По данным источника, в среду Томас Тухель приехал на базу «Челси», чтобы устроить разнос футболистам. Но тренеру сказали, что он должен провести телефонную конференцию с руководством. По итогам 10-минутного разговора Тухелю словесно указали на дверь.

Отмечается, что Томас Тухель был шокирован решением боссов «Челси». Немец умолял дать ему второй шанс, однако это не подействовало.

Ближайший матч «Челси» проведёт 10 сентября против «Фулхэма».