​Тухеля уволили не из-за провала в Загребе

Решение руководителей «Челси» об увольнении Томаса Тухеля не связано с провальным результатом в Загребе, где команда проиграла «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Как сообщает The Athletic, боссы лондонского клуба вынашивали решение о расставании с немецким специалистом ещё до вторничной игры.

Ранее сообщалось о том, что в последнее время отношения между Томасом Тухелем и футболистами команды ухудшилось.

Фаворитом на оказавшуюся вакантной должность главного тренера «Челси» считается Грэм Поттер, который в настоящий момент успешно работает с «Брайтоном».