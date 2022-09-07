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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названа одна из причин увольнения Тухеля слухи

 
07 Сентября 2022 • 14:32 Комментировать

«Челси» неудачно стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. На следующий день после поражения от загребского «Динамо» (0:1) Томас Тухель был уволен с должности главного тренера команды.

Ряд британских СМИ сообщают о том, что в последнее время отношения между Томасом Тухелем и футболистами команды ухудшились. Так, некоторые игроки были огорчены решениями немецкого тренера по составу и позициям. Ухудшение отношений с командой стало одной из причин увольнения Томаса Тухеля.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 10 сентября. «Пенсионеров» ждёт лондонское дерби против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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