«Челси» неудачно стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. На следующий день после поражения от загребского «Динамо» (0:1) Томас Тухель был уволен с должности главного тренера команды.

Ряд британских СМИ сообщают о том, что в последнее время отношения между Томасом Тухелем и футболистами команды ухудшились. Так, некоторые игроки были огорчены решениями немецкого тренера по составу и позициям. Ухудшение отношений с командой стало одной из причин увольнения Томаса Тухеля.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 10 сентября. «Пенсионеров» ждёт лондонское дерби против «Фулхэма».