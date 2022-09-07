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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола требует купить звезду «Реала» в «Манчестер Сити»

 
07 Сентября 2022 • 12:40 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал руководству «горожан» свою очередную трансферную цель. Согласно информации El Nacional, испанский наставник хочет усилить среднюю линию команды полузащитником мадридского «Реала» Тони Кроосом.

Срок действующего трудового соглашения 32-летнего футболиста с «королевским клубом» истекает летом 2023 года. Стороны пока не договорились о пролонгации контракта. Цвета «Реала» Тони защищает с 2014 года.

Гвардиола настроен подписать Крооса в январское трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Тони Кроос
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