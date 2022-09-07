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«Челси» - об увольнении Тухеля: «Подходящее время для этого решения»

 
07 Сентября 2022 • 12:33 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» опубликовал официальное заявление по отставке немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Наставник был уволен после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Клуб благодарит Томаса Тухеля за работу. Он займет свое место в истории «Челси» после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном ЧМ.

Новое руководство продолжает работать над развитием клуба. Владельцы посчитали, что сейчас подходящее время для такого решения», - говорится в сообщении «пенсионеров».

Напомним, что Тухель тренировал лондонскую команду с января прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Сентября 2022 в 12:40
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