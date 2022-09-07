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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бешикташ» помимо Алли возьмёт ещё одного игрока из АПЛ

 
07 Сентября 2022 • 09:51 Комментировать
Саутгемптон
...
Брентфорд
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10.09 17:00

«Бешикташ» в скором времени усилится полузащитником «Саутгемптона» Натаном Редмондом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин согласился на переезд в турецкую команду.

При этом источник сообщает, что футболиста также хотели приобрести «Фенербахче» и «Галатасарай», но сам Редмонд выбрал именно «Бешикташ». Напомним, что этот клуб недавно арендовал у «Эвертона» полузащитника Деле Алли, который уже успел отметиться одним голом в двух матчах чемпионата Турции.

28-летний Редмонд в прошлой кампании забил один гол и отдал 5 результативных передач в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Саутгемптон Натан Редмонд
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САУТГЕМПТОН БРЕНТФОРД
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