«Бешикташ» помимо Алли возьмёт ещё одного игрока из АПЛ

«Бешикташ» в скором времени усилится полузащитником «Саутгемптона» Натаном Редмондом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин согласился на переезд в турецкую команду.

При этом источник сообщает, что футболиста также хотели приобрести «Фенербахче» и «Галатасарай», но сам Редмонд выбрал именно «Бешикташ». Напомним, что этот клуб недавно арендовал у «Эвертона» полузащитника Деле Алли, который уже успел отметиться одним голом в двух матчах чемпионата Турции.

28-летний Редмонд в прошлой кампании забил один гол и отдал 5 результативных передач в Английской премьер-лиге.